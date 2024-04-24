Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın cenazesi adli tıp kurumuna getirildi.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş’ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulunmuş ve polis ile sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede öldüğü belirlenmişti. Yapılan incelemenin ardından eski Bakan Yılmaz’ın cenazesi adli tıp kurumu morguna getirildi. Polis eskortluğunda getirilen cenazeye oğlu ve aile yakınları eşlik etti.

Yılmaz’ın cenazesinin adli tıp kurumundaki incelemesi sürerken, defin işlemlerine ilişkin bilgiler ilerleyen saatlerde verileceği bildirildi.