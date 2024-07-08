Bosna-Hersek’te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Katliamı’nda hayatını kaybedenler, 29. yılında Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gömeç Şubesi tarafından Gömeç Belediyesi’ne ait Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı’nı anma etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu. Bosna Savaşı’nın anlatıldığı film gösterimi ve plaket takdiminin yapıldığı etkinlikte konuşan Admir Mulaosmanovi, Nusret Sancaklı ve Şenay Biçer, Boşnak vatandaşların doğup büyüdükleri topraklarından sürülmeye çalışılarak, gerçek bir soykırımla yok edilmeye çalışıldığına işaret etti.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gömeç Şube Basın Sözcüsü Furkan Duran da yaptığı konuşmada, Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıldönümü nedeniyle düzenledikleri anma etkinliğine gösterilen teveccühten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Srebrenitsa’da yaşanan katliamın Anadolu’da yaşayan Boşnak kökenli vatandaşları derinden yaraladığını belirten Duran, “Böylelikle hep birlikte geçmişte yaşanan acıları hatırlayarak geleceğe daha umutla bakma çabamıza katkı sağladınız. Bu vesile ile Gömeç’in dayanışma ve birlik ruhunu bir kez daha hissettirdiniz. Ayrıca etkinliğimize katılıp katkıda bulunan konuşmacılarımız Admir Mulaosmanovi, Nusret Sancaklı ve Şenay Biçer’e de içten teşekkürlerimizi sunarız. Engin bilgi ve birikimleriyle etkinliğimize değer kattılar. Birlikte nice anlamlı etkinliklere imza atmayı umuyoruz” diye konuştu.

Srebrenitsa Katliamı

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürmüş ve katledilenler toplu mezarlara gömülmüştü.