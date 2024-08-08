Bosnalı şehit anneleri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti. Ziyaretleri sebebiyle annelere teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek’in gönül coğrafyasında ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.KONYA (İGFA) -Tarihi ve kültürel bağların sürekli taze tutulduğu Bosna Hersek’le çeşitli vesilelerle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Srebrenitsa şehit annelerini misafir etti.

“BOSNALI ANNELERİMİZİN DUALARININ GÜCÜNÜ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ”

Bosna Hersek’le gönül bağını kuvvetli tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Tıpkı bugün Gazze’de olduğu gibi tarihte en ağır katliamlardan bir tanesine şahitlik eden ve büyük acılar yaşayan Bosna Hersekli Şehit Annelerimizin ziyareti sebebiyle büyük memnuniyet yaşadım. Onların bizlere ettiği duaların gücünü her zaman hissediyoruz. 2022 yılında "Huzurevi Merkezi Projesi" kapsamında Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla Potoçari'de inşa edilen evlerin açılışını gerçekleştirerek annelerimize teslim etmiştik. Tarihi bağlarımızı gönül köprüleri kurarak daha da güçlendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek’in yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bosnalı kafilede yer alan anneler bugüne kadar olan destekleri ve misafirperverlikleri için Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.

Şehit anneleri Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaretin anısına kendi elleriyle yaptıkları Srebrenitsa’nın sembollerinden olan hafıza çiçeğini takdim etti.