Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugünkü Riva'da gerçekleştirilen toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırma kararı aldı. TFF tarafından yayımlanan açıklamada, "Stefan Kuntz'a Teşekkür Ederiz" başlığı altında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sayın Stefan Kuntz ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının sonucunda, Sayın Kuntz ile karşılıklı anlayış ve profesyonellik çerçevesinde ayrılma kararı almıştır.

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Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza verdiği destek ve katkılardan ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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