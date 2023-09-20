Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugünkü Riva'da gerçekleştirilen toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırma kararı aldı. TFF tarafından yayımlanan açıklamada, "Stefan Kuntz'a Teşekkür Ederiz" başlığı altında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sayın Stefan Kuntz ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının sonucunda, Sayın Kuntz ile karşılıklı anlayış ve profesyonellik çerçevesinde ayrılma kararı almıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza verdiği destek ve katkılardan ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."