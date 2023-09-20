2.5 ay önce yaşanan trajik olayın ardından cinayet büro amirliği, katil zanlılarını belirlemek ve adaleti sağlamak için yoğun bir çalışma başlattı. Bu çabalar sonucunda, zihinsel engelli Hikmet Aydoğan'ın ölümüne neden olan katil zanlıları tespit edildi. Cinayetin gerçekleştiği tarih olan 10 Temmuz'da saat 18.00 civarında, "Deli Hikmet" olarak bilinen Hikmet Aydoğan, mahalle sakinleri tarafından ilgilenilen bir zihinsel engelliydi. Olayın meydana geldiği gün sokakta yürürken iki kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın hızla büyümesi sonucu çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı. Katil zanlıları, kağıt toplama işiyle geçimini sağlayan Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aydoğan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın üzerinden geçen 2.5 aylık süre içinde, polis ekipleri katil zanlılarının kimliklerini belirledi. Katilin 17 yaşındaki M.A.K. olduğu tespit edildi. M.A.K.'nın, Aydoğan'ı arkasından izleyip yaklaşarak saldırdığı, daha sonra ise Tamer Ç. (48) adlı bir şahsın kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtıkları bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, cinayet kurbanı Hikmet Aydoğan'ın akıl sağlığı yerinde olmadığı, aynı zamanda olay yerine yakın bir adreste yaşayan abisiyle birlikte yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Aydoğan'ın, olaydan önce olayın azmettiricisi bir kadınla tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, cinayetin ardından hemen operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane ve Eyüpsultan'daki 4 farklı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi ve bu operasyonlar sırasında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma hala devam ediyor.