Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman ziyaretinin ardından bazı sosyal medya paylaşımlarında, STK Başkanlarının sadece teşekkür ettiği ve Adıyaman’ın sorunlarını iletmediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara yanıt olarak sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden açıklama yapıldı.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları, Oda Başkanları ve çarşı esnafı olarak sadece teşekkür etmediklerini, şehrin önemli ihtiyaçlarını da gündeme getirdiklerini belirtti.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığının altı çizilirken, "Sosyal medyada dolaşan video, yapılan görüşmenin sadece birkaç saniyelik bir bölümünü içermektedir. Oysa görüşmenin kamuoyuna yansımayan kısmında, şehrimizin yeniden inşa sürecine ilişkin birçok kritik talebi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik" denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen ve kamuoyunun görmediği talepler madde madde sıralandı.

İşte o talepler ve görüşülen konular...

1-Kent projesinin kapsamının genişletilmesi ve çarşı merkezinin yeniden imar edilmesi.

2-Adıyaman-Çelikhan yolunun tamamlanması.

3-Kuzey Çevre Yolu’nun hızla tamamlanarak ulaşıma açılması.

4-Altınşehir bölgesine yeni bir hastane yapılması.

5-Bulvar bölgesindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılması.

6-Hastane çevresindeki otopark sorununun çözülmesi.

7-İndere Deprem Konutları ile şehir merkezi arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi.

8-Adıyaman’a sosyal ve kültürel donatılarıyla birlikte büyük bir Selatin Camii inşa edilmesi.

9-İlimizde devam eden sulama projelerinin hızlandırılması.

10-Deprem bölgesinde sanayici ve işçi göçünü engellemek adına yeni teşviklerin verilmesi.

11-SGK ve vergi borcu olan, ödeme güçlüğü çeken işletmeler için 1999’da olduğu gibi bir defaya mahsus borç silinmesi.

12-Şehrimizin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak adına 2026 yılının “Turizmde Nemrut Yılı” ilan edilmesi. Bizler STK Başkanları olarak sevdamız Adıyaman’ın tüm sorun ve sıkıntılarını haykırmaya devam edeceğiz.