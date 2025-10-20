Bugün Doğancı Barajına giderek Bursa'da yaşanan su krizine yönelik detaylı açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk'ten destek mesajları geldi.

"ELEŞTİRİLER SORUMSUZLUKTUR"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, eleştiri de bulunanları sert bir dille eleştirerek, "Baraj doluluk oranlarının son iki yılda %44’ten %23’e düştüğü, kuraklığın kapıda olduğu bir dönemde; Bursa Büyükşehir Belediyemiz, 52 yeni kuyu açarak, Çınarcık Barajı’nı Dobruca Arıtma Tesisi’ne bağlayarak ve Kayapa’da 300 bin m³ kapasiteli yeni tesis yatırımıyla kentin su güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Belediyeyi aldığımızda yerinde yeller esen Çınarcık İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projeleri, bugün bütün imkânlar zorlanarak %63 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştırılmıştır. Bu kadar somut adım atılmışken yapılan eleştiriler, gerçeklerden kopuk ve sorumsuzluktur. Önceki yönetimler, 20 yıl boyunca bilim insanlarının uyarılarını dikkate almadı, gerekli yatırımları yapmadı, önlemleri almadı. Biz, bilimin ve emeğin rehberliğinde su krizine karşı kararlılıkla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyemizin yanındayız" diye konuştu.

BURSA'DA SU BİTERSE TÜRKİYE'DE SU BİTER

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise "Bursa’da su biterse Türkiye’de su biter. Bu nedenle su konusu, popülist siyasetin malzemesi hâline getirilecek bir konu değildir. “Sen yaptın.”, “Ben yaptım.” diyerek su sorununu çözemeyiz. Mesele kimin ne yaptığı değil, Bursa’da yaşayan milyonlarca insanın geleceğidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı’nda Bursa’da yaşanan su sorunu ve Çınarcık Barajı İsale Hattı ile ilgili tüm gerçekleri kamuoyu ile paylaştı. Biz de açıklamaya katılarak gerçekleri birinci ağızdan bir kere daha dinledik." diye konuştu.