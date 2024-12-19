Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde, Tercih Fuarcılık tarafından ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’ düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen fuarda 22 üniversite, aday öğrencilerle bir araya geldi. Fuara katılan 4 bin 218 ziyaretçi arasında SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’ne bağlı takımlar, geliştirdikleri araçları ve Teknofest’te kazandıkları ödülleri sergileyerek büyük ilgi topladı. SUBÜ’nün açtığı stantta Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlileri İrem Bağca, Necati Koçak ve Sinan Çobaner, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Çağdaş Ateş, Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Furkan Doğan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Oğuz Taşdemir üniversite adaylarının sorularını yanıtladı.

Ayrıca hazırlanan broşür ve kataloglarla üniversite adayları bilgilendirildi. Beraberinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çalışkan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ile fuarı ziyaret eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise üniversite temsilcileri ve aday öğrencilere fuarın fayda getirmesi temennisinde bulundu.