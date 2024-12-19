P&G Türkiye, 10 yıldır ‘Yıldız Anneler’ projesiyle Türkiye'de spor kültürünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Proje kapsamında, 37 olimpik ve 14 paralimpik olmak üzere toplam 51 milli sporcu ve annelerine destek veren şirket, Türkiye'nin olimpiyat başarılarını artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, Yıldız Anneler ve çocuklarının ilham verici hikayeleriyle daha fazla gencin yaşamına sporu entegre etmeyi hedefliyor. Oluşturulan ilhamı daha da büyütmek ve çocukların başarısında büyük emeği bulunan Yıldız Anneler’e saygısını sunmak amacıyla şirket, Hürriyet Kitap ile iş birliği yaptı. Yapılan iş birliği kapsamında yazar Ömür Kurt tarafından özel bir kitap hazırlandı. Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak 40’a yakın şehirde Yıldız Anneler ile röportajlar yapan Kurt, kaleme aldığı kitap ile mücadelenin gerçek hikayesini anlattı. Okuyan herkese sporun hayatı iyileştiren gücünü hissettiren ‘Yıldız Anneler’ kitabı, Aralık itibarıyla kitapçılarda yerini aldı.

Kaynak: iha