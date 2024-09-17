SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, kalite anlayışının geliştirilmesi amacıyla Sürekli İyileştirme ve Akreditasyon Ekibi’ne yönelik ‘Akran Değerlendirmesi Eğitimi’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, Sürekli İyileştirme ve Akreditasyon Ekibi için ‘Akran Değerlendirmesi Eğitimi’ gerçekleştirdi. Farklı bir üniversiteden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Kaya Uyanık’ın eğitmen olarak katıldığı eğitimde, kurum içindeki akran değerlendirme süreçlerinin yanı sıra öz değerlendirmelerin nasıl yapılacağı konuları kapsamlı olarak ele alındı. Katılımcıların edindikleri bilgileri kurum içindeki değerlendirme yöntemleri ile bütünleştirerek kaliteyi artırmaları ve sürekli gelişimi desteklemeleri bekleniyor. Eğitim, SUBÜ’nün kalite ve akreditasyon standartlarını daha da güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitim ile akran değerlendirmesinin nasıl yapılacağı anlatılırken, öz değerlendirmelerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin bilgi ve beceriler paylaşıldı. Ayrıca bu süreçlerin, sürekli iyileştirme ve akreditasyon süreçlerine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Eğitim sonunda, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Kaya Uyanık’a eğitim için teşekkür belgesi takdim etti. Akran değerlendirmesi ve öz değerlendirme süreçlerinin SUBÜ’nün kalite anlayışını geliştirmek ve sürekli iyileştirme hedeflerine ulaşmak açısından kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Türkay, Uyanık’ın bu konudaki bilgi ve deneyimlerinin Sürekli İyileştirme ve Akreditasyon Ekibi’nin süreçleri daha etkin bir şekilde uygulamasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak teşekkür etti.