Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası sağlık bilimleri festivali Sağlıkfest 2024’te yer alan SUBÜ, iki temada bir birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kurumsal paydaşlarından olduğu ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen Sağlıkfest 2024’te öğrencileri ve standı ile yer aldı. SUBÜ, festival çerçevesinde 8 dalda düzenlenen yarışmalardan Serbest Kategori Sağlıklı Şehir Tasarımı Teması’nda birinci olarak 25 bin TL, Lisansüstü Kategorisi Sağlık Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar Teması’nda ise ikinci olarak 15 bin TL ödül kazandı.