8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde ‘yeşil şehir’ vurgusu yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sakarya’da dönüşüm, inşallah şehri her alanda farklı bir noktaya taşıyacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde açıklamalarda bulundu. İnsan merkezli, yeşil ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışını benimsediklerini, Sakarya’nın daha temiz, yeşil, kentsel dönüşümle risksiz ve güçlü bir şehir olması için çalıştıklarını vurgulayan Alemdar, “Güvenli, kolay ve entegre ulaşım ağlarıyla donanmış, yeşil bir şehir hayal ediyoruz” sözlerine dikkat çekti. Sakarya’da yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek için gayret ettiklerini ifade eden Alemdar, “Şehirlerin geçmişi, coğrafi konumu, gelişimi, yapısı o şehrin kimliğini inşa eder. Toplumlar ise şehirlere yükledikleri anlam ile şehrin imajını, kimliğini ortaya çıkarır. Hep söylüyorum; her şehrin bir ruhu vardır. Sakarya; deniziyle, gölleriyle, doğasıyla, tarihi kültürü ve mirasıyla ruhu olan bir şehir. Gökyüzünü görebildiğiniz, toprağa temas edebildiğiniz, yeşilin ve doğanın şehri Sakarya’nın inşallah bugün olduğu gibi geleceği de çok güzel olacak. Şehircilikte dönüşümü başarmış, yeşil alanlarını artırmış, su kaynakları ve doğal güzelliklerinin korunduğu, geniş cadde ve bölünmüş yollarıyla ulaşımda konforu sağlamış bir şehir için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Tek çözüm dönüşüm”

Depremin Türkiye’nin ve Sakarya’mın en büyük gerçeği olduğunu hatırlatan Alemdar, “Vatandaşımızın şehrimizde umutla, güvenle yaşaması gerekiyor. İnsanlarımızın evlerine huzurla girebilmeleri için, başlarını yastığa güvenle koyabilmeleri için hep birlikte şehrimizi afetlere karşı dirençli hale getirmeliyiz. Biz biliyoruz ki deprem ülkemizin ve şehrimizin en büyük gerçeklerinden bir tanesi. Depremle mücadele ise tek yol kentsel dönüşümden geçiyor. Muhtemel bir depreme karşı şehrimizi yeniden imar etmek, şehrin geleceğini daha güvenli hale getirmek artık hayati bir mesele haline gelmiştir. En acil şekilde, tek hedefi insan sağlığı olan, insanımızın yaşaması olan dirençli bir şehri oluşturmalıyız” diye konuştu.