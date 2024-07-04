SUBÜ ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da faaliyet gösteren Kanada Teknoloji Enstitüsü arasında eğitim-öğretim, Ar-Ge ve uluslararası iş birliğine katkı sağlamak; bilimsel etkileşim, kültürel değişim ve ortak çalışmalardan karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Arnavutluk’ta bulunan Kanada Teknoloji Enstitüsü (CIT) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CIT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu tarafından imza altını alınırken, törende SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük ile CIT Yöneticisi Ubejd Osmani ve Kalite Güvence Müdürü Bledar Komina da yer aldı.

Protokol ile SUBÜ’nün ön lisans programlarından mezun olan ve lisans eğitimlerini CIT bünyesinde sürdürmek isteyen öğrencilere eğitim-öğretim fırsatı tanınacak. İki kurum arasında belirli parametrelerde eşdeğerliğin sağlanması ve öğrencilerin işlemlerinin kolaylaştırılması için bir komisyon oluşturulacak. Ortak lisans ve lisansüstü programlar açılarak çift diploma alınmasına imkân tanınacak. Erasmus+ ve Mevlana değişim programları ile akademik ve idari personel ile öğrenci hareketlilik sağlanacak ve yeni projeler için akademisyenler, araştırma merkezleri ve öğrenciler arasında ortak çalışmalar teşvik edilecek. CIT tarafından isteyen SUBÜ akademisyenlerinin İngilizce dil eğitimi için ve ön lisans mezunu öğrencilerin lisans eğitimi için yüzde 20 indirim uygulanacak.

Daha önce Sakarya’da CIT yönetimi ile bir araya gelerek birçok alanda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldıklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sözlü olarak ifade ettiğimiz niyetimizi bir protokol ile imza altına almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balkan coğrafyası ve Arnavutluk bizim için oldukça önemli. Ortak bir kültür havzasına ve geçmişe sahibiz. Günümüzde de ilişkilerimiz oldukça güzel ve sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Birliktelikte iş yapmanın bereketine ve güzel sonuçlar getirdiğine inanıyoruz. İnşallah kapsayıcı maddeleri bulunan bu protokol hayırlı işlerin ve ilişkilerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. İsmail hocamıza yaklaşımı ve samimiyeti için, CIT yönetimine ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Protokolümüz üniversitelerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Eğitimlerinin tamamen İngilizce olduğu ve binden fazla öğrencileri bulunduğu bilgisini paylaşan CIT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, “Türkiye ve Arnavutluk kardeş ülkeler. Olabildiğince fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Arnavutluk eğitim sisteminden ayrışan bir sistemimiz var. Yazılım mühendisliği, iletişim teknolojileri, robotik ve yapay zeka üzerine yoğunlaşıyoruz. Özellikle laboratuvara ihtiyaç duyuyoruz. Bazı teknolojileri kullanmamız gerekiyor. İmzaladığımız bu protokol bize bu imkânları sunacak. SUBÜ’nün beceriyi ön plana çıkarması ve Türkiye’de bu anlamda öncü olması oldukça önemli. Bundan önemli faydalar elde edebileceğimizi ve çok şey öğreneceğimizi düşünüyoruz. Tavsiyelerden yararlanmak istiyoruz. Genç bir üniversite olarak her yerden bir fayda edinmeye ve doğru ilişkiler kurmaya gayret ediyoruz. SUBÜ ile iş birliğimizin de doğru bir iş birliği olduğunu görüyoruz. Mehmet hocama ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.