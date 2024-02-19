SUBÜ’de 20 akademik ve 11 idari birimde iç tetkik süreci tamamlandı. Yönetimin neticelerine ilişkin yapacağı toplantının ardından iyileştirme odaklı planlamalara geçilerek TS EN ISO 9001 Belgelendirme başvurusu yapılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde 2024 Yılı İç Tetkik Faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyetle 20 akademik ve 11 idari birimde 10 günlük süreçte iç tetkik süreci tamamlandı. Süreçte daha önce düzenlenen ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ başlıklı eğitimi tamamlayarak iç tetkik sertifikası alan kurum içinden 22 iç tetkikçi, akademik ve idari birimlerin akademik ve idari personelleri ile görüştü. Böylelikle tetkik süreci tamamlandı.