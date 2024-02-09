SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerine yönelik ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerine yönelik ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi’ düzenledi. Üniversite lokalinde düzenlenen eğitim kapsamında Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Derdiyok, ‘TÜBİTAK Teknoloji Araştırma Projelerini Destekleme Programı Proje Hazırlama’ başlığı altında nitelikli Ar-Ge projeleri yazma adımlarını anlattı. Öğretim Görevlisi Özlem Eryılmaz TÜBİTAK’ın destek programlarına başvuru süreçlerine, Öğretim Görevlisi Gizem Şahin Erçağ ise akademik danışmanlık süreçlerine değindi.

Eğitimin ilk bölümünde Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Derdiyok, bilimsel araştırma projelerinde Ar-Ge içeriğinin oluşturulması, araştırma modellerinin geliştirilmesi ve proje öneri formunun hazırlanmasını örnekler üzerinden gösterdi. Proje önerisinde bulunan özet, amaç ve hedefleri, özgün değer, yöntem, proje yönetimi, risk yönetimi ve yaygın etki başlıklarının yazım aşamalarını da yine örnekler üzerinden katılımcılarla paylaştı. Proje önerilerinin değerlendirme ve destekleme aşamasındaki önemli hususlara değinen Derdiyok, araştırmacıların güncel literatüre hâkim olmasının mevcut çalışmaları kıyaslamalı şekilde ele almalarını sağladığını ve bunun da proje içeriğinin özgünlüğüne doğrudan etkide bulunduğunu kaydetti. İlk bölümde ayrıca Bilgisayar Mühendisliği alanındaki çalışma konuları ve farklı disiplinler ile geliştirilebilecek proje başlıkları değerlendirildi.

Eğitimin ikinci bölümünde Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Öğretim Görevlisi Özlem Eryılmaz, TÜBİTAK destek programlarının tanıtımı, güncellemeler, başvuru öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler ile başvuru süreçlerinden bahsetti. Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Öğretim Görevlisi Gizem Şahin Erçağ ise üniversite-sanayi iş birliği akademik danışmanlık süreçlerine odaklanarak sanayi ortaklığında geliştirilebilecek Ar-Ge projelerinde görev alacak akademisyenlerin sorularına cevap verdi. SUBÜ’nün üniversite-sanayi iş birliği projelerinde izlediği yol ve bu kapsamdaki (58K) başvuru adımlarını paylaştı.