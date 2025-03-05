Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademisyenlere yönelik olarak ‘TÜBİTAK 1001 Proje Yazma Eğitimi’ düzenledi. Eğitim çerçevesinde SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahime Cengiz; proje fikrinin geliştirilmesi, projede özgün değer, amaç ve hedefler, yapılabilirlik, yöntem ve yaygın etkinin oluşturulması başlıklarında göz önünde bulundurulması gereken hususlara ilişkin bilgiler verdi. Yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1001 projelerinden örnekler sunan Cengiz, proje yazımı ve yönetimi konularındaki deneyimlerini paylaştı. Ayrıca proje başvurusu yapacak katılımcılara özgün olduğuna inandıkları proje fikirlerini sunmaktan ve ilgili revizeleri yaparak yeniden başvuru yapmaktan vazgeçmemeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Cengiz’in ardından TTO Uzmanı Öğretim Görevlisi Özlem Eryılmaz, TÜBİTAK 1001 programının tanıtımı, başvuru öncesi-sırası-sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, TÜBİTAK’ın 2024-2025 Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları ile elektronik başvuru süreçlerine ilişkin detayları aktardı. Eğitim sonunda TTO Müdürü Prof. Dr. Murat Çankaya tarafından Cengiz’e teşekkür belgesi takdim edildi. TTO’dan yapılan açıklamada proje yazma eğitimlerinin dönem boyunca belirlenen takvime göre devam edeceği ifade edildi.