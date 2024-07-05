SUBÜ ve Arnavutluk’un Tiran New York Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, Ar-Ge ve uluslararası iş birliğine katkı sağlamak; bilimsel etkileşim, kültürel değişim ve ortak çalışmalardan karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Arnavutluk’ta bulunan Tiran New York Üniversitesi (UNYT) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş tarafından imza altını alınırken, törende SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük de yer aldı. Protokol ile iki kurum arasında belirli parametrelerde eşdeğerliğin sağlanması ve öğrencilerin işlemlerinin kolaylaştırılması için bir komisyon oluşturulacak. Erasmus+ ve Mevlana değişim programları ile akademik ve idari personel ile öğrenci hareketlilik sağlanacak ve yeni projeler için akademisyenler, araştırma merkezleri ve öğrenciler arasında ortak çalışmalar teşvik edilecek.

İş birlikleri ile daha da yakınlaşıyoruz

Arnavutluk’ta Kanada Teknoloji Enstitüsü’nün ardından UNYT ile de iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Balkan coğrafyasına tarih ve gönül bağlarıyla bağlıyız. Akademik düzeydeki birliktelikler bu bağları çok daha farklı ve faydalı platformlara taşımayı sağlıyor. İmkânları paylaşmak, birlikte projeler geliştirmek, karşılıklı hareketliliklerle birbirimizi tanımak, Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek bizleri daha da yakınlaştırıyor. İnşallah imzaladığımız bu protokol de birçok güzelliğe vesile olacaktır. İlgileri için Ali hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karşılıklı fayda sağlıyor

2002 yılında Arnavutluk’un ilk özel üniversitesi olarak kuruldukları bilgisini paylaşan UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş, “2018 yılından itibaren Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyor ve tamamen İngilizce eğitim veriyoruz. Hızlı bir dönüşüm içerisindeki dünyada günümüzde birçok yeni bölüm ve programın oluşturulması gerekiyor. Temel bölüm ve programlar ise değişimle kendi içerisinde dönüşüyor. Bu noktada birliktelikler oluşturarak imkânları paylaşmak karşılıklı birçok fayda sağlıyor. SUBÜ, Türkiye’de +1 Eğitim Modeli’nin ve uygulamalı eğitimin öncüsü. İmzaladığımız bu protokolle iki üniversite olarak ciddi faydalar elde edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.