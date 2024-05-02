SUBÜ öğrencileri, Kırşehir’de düzenlenen TÜSF Üniversiteler Ligi Türkiye Karate Şampiyonası’nı ikisi gümüş ikisi bronz 4 madalya ve bir ikincilik kupası ile tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) karateci öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) Kırşehir’de düzenlediği Üniversiteler Ligi Türkiye Karate Şampiyonası’nı 4 madalya ve 1 kupa tamamladı. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kındam Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda 68 kilogram Bayanlar Kumite Kategorisi’nde Bengisu Çelik ve 67 Kilogram Erkekler Kumite Kategorisi’nde Emirhan Uygun gümüş madalya kazanarak Türkiye 2’ncisi oldu. 61 Kilogram Bayanlar Kumite Kategorisi’nde Buse Nemli ve +84 Kilogram Erkekler Kumite Kategorisi’nde ise Ahmet Bulut bronz madalya kazanarak Türkiye 3’üncülüğü elde etti.

Ayrıca final müsabakalarında Marmara Üniversitesi erkek takımına mağlup olan SUBÜ erkek takımı ikincilik kupasının sahibi oldu.