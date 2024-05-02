SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda Kırkpınar Muazzez Sabri Gündoğar İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yönelik kek yapma etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı, mutfak atölyelerini Kırkpınar Muazzez Sabri Gündoğar İlkokulu’nun ana sınıfı öğrencilerine açtı. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk, Öğretim Görevlisi Onur Tugay ve bölüm öğrencilerinin eşliğinde gerçekleşen etkinlikte ana sınıfı öğrencileri süslü muffin kekler ve kupa kekleri yaparak kek hazırlamanın her aşamasını uygulamalı olarak öğrendi. Program sonunda anaokulu öğrencileri, yaptıkları kekleri tadarken; Ana Sınıfı Öğretmeni Derya Eren etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerine teşekkür etti.