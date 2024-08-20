Sivas'ta, dini değerlere yönelik ağır hakaretlerde bulunup uyuşturucu kullanımını özendiren bir kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Samira Beyza Gürkan (22), Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin çalışmaları sonucunda, Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gürkan, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" ve "dini değerlere alenen hakaret" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yapılan incelemelerde, Gürkan’ın suç geçmişinin oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. 29 farklı suç kaydı bulunan kadının, "devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, fuhuş" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

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