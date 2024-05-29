Adana merkezli iki ilde gerçekleştirilen "Kuyu-1" operasyonları kapsamında, liderliğini Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün üstlendiği organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre, Adana ve Muğla'da tehdit, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, örgütün liderlerinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeğine el konuldu.

Yerlikaya X hesabından şu açıklamayı yaptı;

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonlarında; Elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.️

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

📌Tehdit,

📌Nitelikli Yağma,

📌Korkutma, Para Alma, Kurşunlama,

📌Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve

📌Yasa Dışı Silah Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌5 adet ruhsatsız tabanca,

📌17 adet ruhsatsız av tüfeği ve

📌Çok sayıda dijital materyal

ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.