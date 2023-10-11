Sudeysi, Kabe imamlarından Abdurrahman bin Abdulaziz bin Abdullah bin Muhammed bin Abdulaziz bin Muhammed bin Abdullah’ın künyesidir. Adının kısaltılışı Abdurrahman Sudeysi şeklindedir.

Es sudeys veya sudeysi olarak da bilinen adı, sülalesinden gelir.

Sudeysi, ilkin namaz kıldırırken, okuduğu Fatiha suresi esnasında ağlamasıyla adını duyurmuş ve sempati toplamıştı.

Ancak daha sonra “Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah’a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar” ifadesiyle tepki çekerek bu sempatiyi nefrete çevirmesiyle daha da tanınmıştı.