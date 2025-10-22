Uzmanlara göre, bu tür beslenme alışkanlıkları uzun vadede birçok hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

KIZARMIŞ TAVUĞUN GİZLİ TEHLİKESİ

Fast food restoranlarının en gözde ürünlerinden biri olan kızarmış tavuk, görünürde cazip olsa da sağlığı tehdit edebiliyor. Uzmanlar, tavuğun yüksek sıcaklıkta kızartılmasıyla “akrilamid” ve “heterosiklik amin” gibi kanserojen bileşiklerin oluştuğunu, bu maddelerin zamanla mide, bağırsak ve pankreas kanseri riskini artırabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, tavuklara eklenen soslar ve marinasyon karışımlarındaki aşırı tuz, şeker ve katkı maddeleri; yüksek tansiyon, böbrek rahatsızlıkları ve alerjik sorunlara davetiye çıkarabiliyor.

EN DOĞRU TERCİH: EVDE PİŞEN YEMEKLER

Uzmanlar, dışarıdan alınan kızartmalar yerine ev ortamında pişirilen yemeklerin daha güvenli ve sağlıklı olduğunu belirtiyor. Fırında ya da haşlama yöntemiyle hazırlanan tavuk yemekleri, besin değerini korurken zararlı kimyasalların oluşmasını da önlüyor. Ayrıca, tavuğun sebzeler ve yoğurt gibi destekleyici gıdalarla birlikte tüketilmesi sindirimi kolaylaştırarak öğünün daha dengeli hale gelmesini sağlıyor.

HAMBURGER VE HAZIR KÖFTELERDE GİZLİ TEHLİKE

Uzmanlara göre, fast food tarzı hamburger ve hazır köftelerde genellikle yüksek miktarda yağ, tuz ve katkı maddesi bulunuyor. Bu tür gıdaların düzenli tüketimi kilo alımına, kolesterol artışına ve kalp-damar rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Özellikle düşük kaliteli yağlarla hazırlanan köfteler, uzun vadede kalp sağlığı açısından ciddi risk taşıyor.

PATATES KIZARTMASI VE SOKAK LEZZETLERİNE DİKKAT

Derin yağda kızartılan patates, yüksek kalori ve trans yağ içeriğiyle damar tıkanıklığı riskini artırıyor. Uzmanlar, aynı yağın defalarca kullanıldığı kızartmalardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, çiğ köfte ve midye dolma gibi sokak lezzetlerinin denetimsiz ortamlarda hazırlandığında mikrop ve bakteri riski taşıdığı uyarısında bulunuluyor. Özellikle sıcak havalarda bu ürünlerin hızla bozulabileceği hatırlatılıyor.

Uzmanlara göre sağlıklı beslenmenin en güvenli yolu, yemeklerin evde hijyenik koşullarda hazırlanması ve kızartma yerine fırın, buhar veya haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi.