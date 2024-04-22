Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, hafta içi yoğun geçen hayırlı olsun ziyaretleri sonrasında hafta sonunun ilk günü istinat duvarı çökmesi hadisesi, akabinde aşırı yağışlar ve fırtına sonrası olumsuz etkilenen balıkçıları ve Kurşunlu’yu ziyaret etti.

Deviren pazar günü ise Gemlik’in en uzak köyü olan Fındıcak’tan başlayarak köy ziyaretleri yaptı. Bu meyanda Fındıcak, Şükriye, Feyziye, Hamidiye, Katırlı ve Umurbey mahallelerini ziyaret ederek, “Yerel seçimlerde sandığa giderek demokratik hakkını kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık çalışma ve hizmet etme zamanı. Mahalle muhtarlarımızla birlikte istişare halinde olarak, çok çalışarak Gemlik’e hizmet edeceğiz. Bizleri sıcak bir şekilde karşılayarak en iyi misafir eden yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.