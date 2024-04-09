Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı. Meclis toplantısı yeni seçilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis salonundaki toplantıya 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Nallar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, gündem maddeleri okunurken, Başkan Nallar, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, hep birlikte ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Meclis üyeleri de Nallar’a yeni görevinde başarı diledi. Meclis komisyonlarının da belirlendiği, meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.