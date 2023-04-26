Pek çok sektörde yapılan zamlar durmak bilmezken son olarak Aralık ayında zam yapılan kolaya Mayıs ayı itibariyle tekrar zam yapılacak. 2,5 litre kolanın 40 TL'ye satılacak.

Vatandaşın maaşı enflasyon karşısında erimeye devam ederken, başta gıdaya gelen zamlar mutfakları boşalttı. Gıdadan giyime, enerjiden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gerçek Gündem'in haberine göre; son zam haberi ise ünlü içecek firması Coca Cola'dan geldi. Dev firma mayıs ayından itibaren fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.

ARALIK AYINDA 30 TL'YE ÇIKMIŞTI

Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL'ye çıkmıştı.

HABER MERKEZİ