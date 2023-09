İnegöllü işadamı Abdullah Fatih Öztürk’e ait Sultan Döviz firmasının 2. Şubesi Bursa Bakırcılar Kapalı Çarşısında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

2001 yılında Özbağ Kuyumculuk firması ile iş hayatına atılan Fatih Öztürk, 2013 yılında Sultan Döviz firmasını aldı. 2015 yılından itibaren şubeleşmeye başlayan firma, şuanda 9 şube ile 16 ilde Kuyumcu esnafına hizmet veriyor. 2018 yılında yapılan düzenlemeyle döviz bürolarının şubeleşmesine izin vermesiyle Sultan Döviz firması 2. Şubesini Bursa Bakırcılar Kapalı Çarşısında hizmete açtı.

Düzenlenen açılış törenine İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İTSO Başkan Yardımcı Hüseyin Özdemir, MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay, Ünlü Ekonomist Hikmet Baydar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Özbağ Kuyumculuk ve Sultan Döviz firması sahibi Abdullah Fatih Öztürk, “2001 yılında Özbağ Kuyumculuk olarak ticaret hayatına adım attığımız günden 2013 yılına kadar kuyumculuk faaliyetinde bulunduk. 2013 yılında Sultan Döviz ve Altın firmasını bünyemize katarak döviz ticaretine başlamış olduk. 2015 yılından itibaren şubeleşme faaliyetlerimiz başlamıştır. Şu anda 9 şubemizde 16 ilde Kuyumcu esnafına hizmet vermekteyiz. 2018 yılında yapılan düzenlemeyle döviz bürolarının şubeleşmelerinin önü açılmıştır. Bu düzenlemeden faydalanarak Sultan Döviz firmamızı A grubu yetkili müessesi yaparak şubeleşme yoluna gittik. Bu güzide şehirde ve mekanda 2.şubemizi açmakta gurur duyuyoruz. Teknolojiyi ve yenilikleri takip ederek firmalarımızın sürekli yeni başarılara taşımak gayretindeyiz. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’ya hizmet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Ayrıca son yıllarda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının yapmış olduğu araştırmada ilk 250 firma içerisinde her iki firmamızın da yer alması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. En son ekonomiye değer katanlar kategorisinde sektörün lideri ödülünü aldık. Bu ödülü almamızda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde yanımızda olduğunuz için şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize teşekkür eder, saygıyla selamlarımı sunarım” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Güzel bir cuma günü, cuma namazı çıkışında önemli bir işletmenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarihi bir mekanda, önemli bir mekandayız. Ben Fatih beyi tabi İnegöl merkezde bu işlere başlaması vesilesiyle gerçekten gurur duyuyoruz. Güzel işler yapıyorlar. Bundan sonrası için de inşallah çok daha güzel işlere imza atacaklarına eminiz. Her zaman işletmelerimizin, kurumlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu işletme inşallah en güzel şekilde hizmet edecek. Diğer işletmeler gibi hizmet sunmaya başladı bugünden itibaren. Cenabı Allah utandırmasın. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, “Fatih Öztürk arkadaşımız bizim çok uzun yıllardır İnegöl’den bildiğimiz, tanıdığımız, işine sadık, başarılı bir arkadaşımız. Burada sektöründe gerçekten öncü konumda. 16 ile hizmet veren 9 şube ile bu sektörde ciddi başarılar elde etti. Başarılarınız daim olsun kardeşim. Gerçekten sayın Belediye Başkanımız Alper Taban’ın da ifade ettiği gibi güzel bir mekanda, tarihi bir mekanda ve renk seçiminizden dolayı da teşekkür ederim. Yeşil Beyaz renklerle bu iş yeri hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Başarılarınız daim olsun kazancınız bol olsun kardeşim” dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, “Bu güzel günde, anlamlı günde tarihi mekanda bulunmaktan Fatih kardeşimizin yeni iş yerinin açılışında bu mutluluğa ortak olmaktan son derece kendi adıma mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Her açılan işletme ülkemiz için, ekonomimiz için yeni bir katma değer demek, istihdam demek. Bizim yaptığımız işler arasında benim şahsen en mutlu olduğum, keyif aldığım yeni müessesenin açılışını görmektir. İnşallah bu müessesede kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Sizlere bereketli olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Sultan Döviz firmasının 2. Şubesi hizmete açıldı.