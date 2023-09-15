SABİM’2023 üyeleri, memur ve memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarının belirlendiği 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden çıkan sonuca tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) -Kısa adı SABİM’2023 olan SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, memur ve memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarının belirlendiği 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden çıkan sonuca tepki gösterdi.

SABİM ‘2023 üyesi 13 sendikanın temsilcileri, Ankara'da 10 Eylül’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Kemal Noyan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının; deprem, sel, afet ve pandemi gibi tüm olumsuz koşullarda mesleki sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirdiklerini belirterek, SABİM'2023 sağlıkta şiddeti önlemek ve sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarını korumak amacıyla kurulduğunu söyledi.

'BU SEFALET DAYATMASINI KABUL ETMİYORUZ, ETMEYECEĞİZ’

1, 2 ve 3'üncü basamak sağlık ve sosyal hizmet iş kolunu ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı 1 Ağustos'ta sürdürülebilir nitelikli sağlık hizmetini yerine getirebilmek için mali ve özlük hakları taleplerini ilan ettiklerini hatırlatan Noyan, "Her ne kadar sağlık bakanımız bizlere gönderdiği mektup ile bu sorunları çözeceğine dair beyanda bulunduysa da bu iradeyi ortaya koyacak bir düzenleme gerçekleşmemiştir. Maalesef memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan ücret artışlarının Maliye Bakanlığı'nca enflasyonun sebebi olarak gösterilmesi talihsiz bir açıklamadır. Şöyle ki Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edilmişken memur ve emekliye temmuz ayı itibarıyla yüzde 17,5 ücret artışı yapılmış, seyyanen yapılan artış ise hiçbir kamu çalışanının taban aylığına yansıtılmamış, kamu çalışanları yetkili sendika ve siyasi irade tarafından yoksulluğa bir kez daha mahkum edilmiş ve enflasyona karşı ezdirilmiştir. Bizler bu sefalet dayatmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

SAHİM-SEN BAŞKANI ÖZLEM AKARKEN: TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞMAYAN HAREKETLER BUNLAR

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “7.Dönem Toplu İş Sözleşmesi memurları hayal kırıklığına uğrattı. Memur ve emeklisi sadaka istemiyoruz. Geçinmek istiyoruz dedi. Ama sesini yaşanan bu gürültü, bu komedi içerisinde yetkililere ulaştıramadı. Sosyal devlet anlayışı yok sayılarak Türkiye Yüzyılı’na refah payı bile olmadan geçinmesi istenen bir kamu personeli ve emeklisi yaratıldı. Şiddet, kurumlarda artarak devam ediyor. Türkiye Yüzyılı’na yakışmayan hareketler bunlar” dedi.