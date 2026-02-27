Ligde geride kalan 26 hafta sonunda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Sultan Su İnegölspor, topladığı 45 puanla grubunda Play-Off hattında beşinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beykoz Anadolu’yu 2-0 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sona erdiren temsilcimiz, İzmir ekibini de yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkarmaya çalışacak.

BUCA 1928 NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 26 hafta sonunda henüz 25 maç oynayan İzmir temsilcisi, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu.

Topladığı 13 puanla ligde son durumda olan Buca 1928 artık yolun sonu görülmeye başlandı. Küme kalması artık neredeyse mucizelere bağlı olan ekip, yine da matematiksel olarak var olan şansını kullanmaya çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sultan Su İnegölspor-Buca 1928 arasında oynanacak olan mücadele 28 Şubat Cumartesi (yarın) saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.