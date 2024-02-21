Sultanbeyli Erol Yüksel Ortaokulu öğrencileri Filistin’deki İsrail terörüne tepki göstermek ve Gazze halkı için farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi. Öğrenciler hep bir ağızdan, “Erol Yüksel’den Gazze’ye bir selam” mesajı verdi.

Sultanbeyli’nde ortaokulda başlayan yürüyüşe; okul yöneticileri, öğretmenler ve 250 ortaokul öğrenci ile birlikte Eğitim-Bir-Sen temsilcileri katıldı. Yürüyüşe katılan öğrenciler, okuldan çıkarak Fatih Bulvarı güzergahından tekrar okula kadar slogan ve pankartlarla yürüdü. Öğrenciler, “Savaşa hayır”, “Filistin yalnız değil”, “Yanındayız Filistin”, “Gazze’deki zulme dur de”, “Mescid-i Aksa evimiz”, “Kahrol İsrail, kahrol düşman” gibi pankartlar taşıdı. Yürüyüşün sonunda öğrenciler hep bir ağızdan, “Filistin özgürdür, özgür kalacak”, “Erol Yüksel’den Gazze’ye bir selam” sloganı ile Filistinlilere mesaj gönderdi.

"Gazze konusunu dünyaya haykırmak için yürüdük"

Okul Müdürü Ekrem Kılıç, yürüyüşte yaptığı açıklamada, Gazze’deki soykırımın, insanlığın onurunu zedelediğini belirterek, “7 Ekim’den bu yana soykırıma tepki göstermek için okulumuzda çeşitli etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerde topladığımız bağışları Gazze’deki insanlar yararına bağışladık. Bugün de öğrencilerimizden gelen istek doğrultusunda bu yürüyüşü yaptık. 250 öğrenci ile Fatih Bulvarı’ndan okula kadar yürüdük. Amacımız, öğrencilerimizde ve çevremizde farkındalık oluşturmak. Çocuklarımızın ailelerinde, evlerinde gündem olması için yürüdük. Gazze konusunu mahallelere, caddelere, sokaklara, İstanbul’a ve dünyaya haykırmak için yürüdük. Bu öğrenciler belki de dünyada bir hareketin başlangıcını temsil edecek. Türkiye’de ortaokul düzeyinde daha önce böyle bir yürüyüş yapılmadı. Bir ilk olalım istedik.” dedi.

"Diğer okullara örnek olmasını diliyoruz"

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Bilal Duran ise, Gazze’de şehit olanlara rahmet dileyerek, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti. Duran, şunları kaydetti: “Gazze’de yaşayan hadise, ciğerimizi dağlayan bir hadise. Dünyanın gözü önünde 30 binden fazla insanın şehit edildiği; Müslüman ülkelerin bile hiçbir yapmadığı; sürecin slogan atmaktan öte gitmediği bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda okullarımızda farkındalık oluşturmak adına özellikle Filistin gündemli konular çok kıymetli. Bu güzel bir yürüyüşü gerçekleştiren öğrencilerin alınlarından, gözlerinden öpüyorum. Farkındalık oluşturmak, doğru yerde durmak ve hakkı haykırmak için çok güzel bir program icra ediyorlar. Diğer okullara örnek olmasını diliyoruz.”