Sultangazi’de düzenlenen “Anadolu Kültür Festivali” kapsamında Malatya’nın yöresel ürünleri vatandaşlarla buluştu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’deki herkesi, hemşerilerimizi ve İstanbul’daki bütün memleketlerini özleyenleri davet ediyoruz. Burada memleket günleri çok güzel geçer. Bu güzellikten hiç kimse mağdur kalmasın” dedi.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun farklı şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müzik ve kültürlerini ‘Yöresel Günler’ ile ilçe sakinlerine tanıtıyor. Bu kapsamda Sultangazi Etkinlik Alanı’nda Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Anadolu Kültür Festivali’nin açılışı Malatya’nın yöresel lezzetleri ile yapıldı. Festivalin açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçe protokolü, Malatya Dernekler Federasyon üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’de her sene yöresel günlerimizi, memleket günlerimizi yapıyoruz. Bugün de yöresel günlerimize başlamış olduk. Yörelerimizi tanıtıyoruz, memleketlerimizi tanıtıyoruz. Malatya ile bugün başladık. İnşallah ocak ayının ikinci haftasına kadar yoğun bir şekilde Sultangazi’de yaşayan ve memleketini özleyen herkesin gününün olacağı bir alan oluşturduk. Çadırımızın içerisinde çeşitli stantlarıyla, kültürleri, gelenekleri ile örf ve adetleriyle, folkloruyla çok güzel bir memleket günlerinin başlangıcındayız. Her zaman olduğu gibi çok güzel bir zaman dilimi geçirmiş olacağız. Sultangazi’deki herkesi, hemşerilerimizi ve İstanbul’daki bütün memleketlerini özleyenleri davet ediyoruz. Burada memleket günleri çok güzel geçer. Bu güzellikten hiç kimse mağdur kalmasın diyoruz. Şu anda yaklaşık 30 stant var alan içerisinde ama tabi stantlardan daha ziyade mini konserlerimiz yine memleketlerin kendine özgü giyim, kuşam, örf ve adetlerinin sergileneceği özel bir memleket günü. Her sene memleket gününde yaklaşık 200 bin kişi geldiğini düşünüyoruz. Toplamda 1 milyon kişi iki ay boyunca memleket günlerine girmiş, çıkmış ve özlemlerini gidermiş olacaklar” dedi.

Festivale Malatya’dan yöresel ürünleri ile katılan Hamdi Çolakoğlu ise, “Sultangazi festivaline katıldım. Ürünlerimiz Malatya’dan geliyor. Kayısılarımız köyden, hurmalarımız Arap ülkelerinden geliyor. Satıyoruz ürünlerimizi memnunuz. Belediye başkanımız da çok güzel bir stant hazırladı bize” dedi.

Malatya’nın yöresel ürünlerinin vatandaşla buluştuğu festivalin 4 gün süreceği öğrenildi.