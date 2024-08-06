Sultangazi’de lüks sitede elektrik tesisatından çıkan yangında, 1 kişi evde mahsur kaldı. Pencereden bağırarak yardım isteyen vatandaş cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Eski Habibler Mahallesi’nde bulunan 13 katlı sitenin, 10. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 kişinin yaşadığı evin yatak odasındaki elektrik tesisatında patlama meydana geldi. Kıvılcımların sıçradığı koltuk tutuşunca daire sakinleri site içinde bulunan yangın hortumuyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Hortumdan su gelmeyince alevler büyüyerek tüm daireyi sardı. Yangın çıkan evden 2 kişi kaçarak kurtulurken, 1 kişi mahsur kaldı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan kişi pencereden bağırarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı site bahçesinden giriş yapamayınca gaz maskeleriyle alevlerin sardığı eve girdi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşı oksijen tüpü yardımıyla kurtararak tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, çıkan yangının dumanı havalandırma boşluğundan sitede bulunan dairelere yayıldı. Yangında, 3 kişi dumandan etkilenirken alevlerin sardığı evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangında mahsur kalan vatandaşın penceren yardım istediği anlar kamerada

Yangın anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde evde mahsur kalan kişinin pencereye çıkarak nefes almaya çalıştığı ve yardım istediği görüldü. Kontrol altına alınan yangının ardından site havadan görüntülendi.