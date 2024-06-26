Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi’nin içinde bulunan oto yedek parça dükkanının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevresindeki bir dükkana ve depoya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntülendi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi Sanko Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı oto yedek parça dükkanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin yanındaki kaporta aksamının bulunduğu dükkana ve depoya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması havadan görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları görülüyor.