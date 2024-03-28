Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki çocukları çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan sevilen YouTuber Sertaç Güngör ile Cami Buluşmaları kapsamında bir araya getiriyor. Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Sertaç Abi, dijital dünyaya dair merak edilenleri de yanıtlıyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yayınladığı oyun videoları milyonlarca kez izlenen ve çocukların ’Sertaç Abisi’ olmayı başaran Sertaç Güngör, Ramazan ayı boyunca haftasonları ‘Cami Buluşmaları kapsamında çocuklarla bir araya geliyor. Camide çocuklarla buluşan Sertaç abi, onlarla bol bol sohbet ederken dijital dünya hakkında da merak edilen sorulara cevap veriyor. Sertaç Abi, dijital medyadaki kötü ve zararlı içeriklerden nasıl uzak durmak gerektiğinin de altını çizerken, ileride Youtuber olmak isteyen gençlere de tavsiyeler veriyor.

Çocuklar yoğun ilgi gösteriyor

Ramazan’ın manevi atmosferini hissetmesi adına dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun., “Çocuklarımız Ramazan’ın ruhunu yaşasın diye birbirinden eğlenceli etkinlikleri her akşam Etkinlik Çadırı’nda miniklerle buluşturuyoruz. Ayrıca çocuklarımızın yakından takip ettiği Sertaç Abileri de, Ramazan boyunca yavrularımızla dijital dünyaya dair güzel bir sohbet gerçekleştiriyor. Mübarek ayın ruhuna uygun olması için camide düzenlediğimiz kardeşlik buluşmaları, çocuklarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ayrıca yavrularımızın güzel vakit geçirmesi adına Etkinlik Çadırımızda Ramazan ayı boyunca her akşam çocuk etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.