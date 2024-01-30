Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yiğit Hamza Özdemir, Antalya’da düzenlenen Süper Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 86 kilogramda birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcunun başarısı Sultangazi’yi bir kez daha gururlandırdı.

Geleceğin yıldız sporcularını yetiştiren Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Antalya’da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda sporcu Yiğit Hamza Özdemir, 86 kilogramda birinci olmayı başardı. Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki genç sporcu, başta ailesi ve hocaları olmak üzere tüm Sultangazi’ye büyük gurur yaşattı.

Sporda ‘Sultan Şehir’

Genç sporcuyu tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazimizin sporda ‘Sultan Şehir’ hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sporda ilçemizi güzel yerlere taşımak, gençlerimizi spora yönlendirmek adına doğru çok çalıştık ve doğru projeleri hayata geçirdik. Bunun meyvelerini topladığımızı görmek, Sultangazimizin sporda Sultan Şehir hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini bilmek bizleri çok mutlu ediyor. Genç sporcularımızın art arda aldığı başarılar göğsümüzü kabartırken gençlerimize olan inancımız daha da artıyor. Genç kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizin daha nice güzel başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.