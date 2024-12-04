



Kadınlar 2. Ligi 9. grupta 7’de 7 yaparak namağlup liderliğini sürdüren Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, ligin 2. yarısı öncesinde çok önemli bir transfere imza attı. Sultanlar Ligi’nde forma giymiş tecrübeli pasör Gülnaz Özer, artık İnegöl temsilcisinin başarısı için ter dökecek.



HEDEF 1. LİG VE DAHA BÜYÜK BAŞARILAR

Takımın Asbaşkanı Mehmet Döngel, transferin ardından yaptığı açıklamada sezon hedeflerini net bir şekilde ifade etti:

“Hedefimiz açık ve net: 1. Lig’e yükselmek ve burada kalıcı olmak. Gülnaz Özer gibi deneyimli bir oyuncunun kadromuza katılması, bu hedefimize ulaşmamızda çok büyük bir katkı sağlayacak.”

Döngel, transferin takıma kazandıracağı katkıyı şu sözlerle vurguladı:

“Bu transferle, hem İnegöl’ün hem de kulübümüzün voleybol potansiyelini daha da yukarı taşıyoruz. Gülnaz, oyuna kattığı kalite ve hırsıyla takımımızın sahadaki gücünü artıracak.”

GENÇ KIZLAR İÇİN İLHAM KAYNAĞI

Döngel, yalnızca sportif başarıya odaklanmadıklarını belirterek, genç kızlara ilham kaynağı olmayı hedeflediklerini ifade etti:

“Tüm İnegöl halkının desteği bizim için çok değerli. Sezon boyunca sahada elimizden gelenin en iyisini yapacak ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

2024/2025 SEZONU İÇİN İDDİALI BAŞLANGIÇ

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, bu önemli transferle 2024/2025 sezonunda büyük bir iddia ortaya koydu. Namağlup liderlik serisine Gülnaz Özer’in tecrübesini ekleyen takım, 1. Lig yolunda önemli bir avantaj elde etmiş durumda.