2024 Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş oldu. Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş, üçüncü kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Geçen sezon Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı.

Beşiktaş'a 'a kupayı getiren golleri, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 80 dakikalarda Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu attı.

Galatasaray'dan Victor Nelsson, Mustafa Hekimoğlu'na yaptığı faulün ardından 87. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü resmi sosyal medya hesabından "Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan altın madalya ile ayrılıyoruz" diyerek kısa video paylaşımında bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan altın madalya ile ayrılıyoruz. ???????? pic.twitter.com/fe9lxQ2esW— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 3, 2024