Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkan Ciro Immobile, 21. saniyede ve 81. dakikada attığı gollerle hem ilk resmi müsabakasında ağları sarstı hem de ‘Süper Kupa’daki en erken gol’ rekorunun sahibi oldu.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray’ı 5-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 21. saniye ile 81. dakikada Ciro Immobile ve 53. dakikada Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu attı. 2024-2025 sezonuna Süper Kupa’yı kazanarak başlayan Kartal’da golcü futbolcu Immobile de organizasyon tarihine geçti.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk müsabakada ağları sarsmayı başaran İtalyan futbolcu, aynı zamanda 50. saniye ile Icardi’de bulunan ‘Süper Kupa’daki en erken gol’ rekorunu da ele geçirdi.