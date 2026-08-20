Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı genç karatecileri Elif Ecrin Baharoğlu ve Beren Elif Çelebi, bu yıl gösterdikleri üstün performansların ödülünü U-14 Karate Milli Takımı seçmelerine davet edilerek aldı. Yıl boyunca katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle otoritelerin dikkatini çeken Körfezli sporcular, ay-yıldızlı formayı kapmak için tatamiye çıkacak. Elif Ecrin Baharoğlu 47 kiloda, Beren Elif Çelebi ise 42 kiloda Kocaeli ve kulüplerini temsil edecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen U-14 Milli Takım seçmeleri, 24-25 Ağustos tarihlerinde İstanbul'un Silivri ilçesinde gerçekleştirilecek.

Hedef İtalya'da dünya sahnesi

Genç karateciler, Silivri'deki seçmelerde rakiplerini geride bırakıp barajı geçmeleri halinde kariyerlerinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşayacak. Milli takım kadrosuna seçilecek olan sporcular aralık ayında İtalya'da düzenlenecek olan WKF Karate 1 Dünya Gençler Ligi'nde (WKF Karate 1 Youth League) Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.

Kulüp yönetiminden tam destek

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, genç yeteneklerin milli takıma davet edilmesinden duyulan gurur dile getirildi. Elif Ecrin Baharoğlu ve Beren Elif Çelebi'ye başarı dileklerinin iletildiği açıklamada, kulübün ve Körfez halkının desteğinin her zaman genç sporcuların arkasında olduğu vurgulandı.