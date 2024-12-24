TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
"- Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Sivasspor, Kayserispor, Hatayspor, Adana Demirspor kulüpleri; çirkin ve kötü tezahüratı
- Eyüpspor, Kayserispor, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
- Kayserispor ve Galatasaray, saha olayları
- Eyüpspor, Kayserispor ve Hatayspor, sportmenliğe aykırı hareketi
- Kayserispor, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi
- Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan ve Trabzonspor antrenörü Gökhan Kandemir, sportmenliğe aykırı hareketi
- Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, kural dışı hareketi"