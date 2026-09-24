Galatasaray, antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcunun aşil tendonunun koptuğu yönündeki iddiaları yalanlarken, oyuncunun kronik sakatlığı bulunduğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"SAKATLIĞI SAĞ ÜST ADALE GRUBUNDA"

Galatasaray'dan yapılan Wilfried Singo açıklaması şöyle:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo’nun sakatlığı yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray’ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamiс 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray’a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır.

Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray’ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."