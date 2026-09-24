Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 2. Ligde 3 maçta 4 puan toplayan İnegöl Kafkasspor, bu hafta karşılaşacağı Kastamonuspor’u yenerek ilk ilk saha galibiyetini almaya çalışacak.

Oynadığı 3 lig maçında ki 4 puanı 2 deplasman maçından çıkaran ekip, kendi sahasında oynadığı lig maçında ise Somaspor’a 3-1 yenilmişti.

Oynadığı 3 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde de yine 5 gol gördü. 2 deplasman maçında 4 gol atan ekip, evinde ki tek maçta ise 1 gol atabilmişti.

Teknik Direktörlüğü’nü Baki Çağdaş Uzun’un yaptığı İnegöl Kafkasspor, bu kez sahasında rakibi yenerek taraftarlarına 3 puan hediye etmeye çalışacak. Kafkasspor’da hedef puanı 7’ye çıkararak üst taraflara çıkmak olacak.

Yeşil Siyahlılarda sakatlığı biten forvet oyuncusu Doğukan İnci ile orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11’de yer alabilecekler.

KASTAMONUSPOR NASIL BİR TAKIM?

TFF’nin verdiği ceza sonrası lige -3 puanla başlayan Kastamonuspor, transfer yasağı nedeniyle birçok oyuncusunu kaybetti.

Sezona sancılı başlayan ekip, ilk iç saha maçında Çorlu1947’ye 5-0, 2. hafta maçında ise deplasmanda konuk olduğu 68 Aksarayspor’a 3-0 yenildi.

Geçtiğimiz hafta ise sahasında Hatayspor’u konuk eden ekip, bu maçı ise 1-0 yenmeyi başardı.

23,2 yaş ortalaması ile sahaya çıkan Kastamonuspor, grubun en genç takımlarından biri olarak göze çarpıyor.

KAFKASSPOR-KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında İnegöl Kafkasspor-Kastamonuspor arasında ki mücadele 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.