TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 27. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Galatasaray ve Gaziantep FK, ’7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’
- Kayserispor, Trabzonspor, Sivasspor, ’çirkin ve kötü tezahüratı’
- Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor, Trabzonspor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, ’saha olayları’
- Sivasspor, ’usulsüz seyirci alınması’,
- Alanyaspor, ’talimatlara aykırı hareketi’
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ’talimatlara aykırı hareketi
- Kayserispor Kulübü Antrenörü Muhammed Türkmen, ’sportmenliğe aykırı hareketi’
- Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, ’hakareti’
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 06.03.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan ’futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’
- Alanyaspor Kulübü İdarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu, ’hakareti’
- Gaziantep Futbol Kulübü Görevlisi Sezer Baran Kuluğ, ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.