TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 27. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Galatasaray ve Gaziantep FK, ’7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’

- Kayserispor, Trabzonspor, Sivasspor, ’çirkin ve kötü tezahüratı’

- Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor, Trabzonspor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, ’saha olayları’

- Sivasspor, ’usulsüz seyirci alınması’,

- Alanyaspor, ’talimatlara aykırı hareketi’

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ’talimatlara aykırı hareketi

- Kayserispor Kulübü Antrenörü Muhammed Türkmen, ’sportmenliğe aykırı hareketi’

- Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, ’hakareti’

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 06.03.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan ’futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’

- Alanyaspor Kulübü İdarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu, ’hakareti’

- Gaziantep Futbol Kulübü Görevlisi Sezer Baran Kuluğ, ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.