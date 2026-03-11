SASKİ ekipleri, Çark Deresi'nin hem tabanında hem de kıyı şeritlerinde titiz bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak su akışını engelleyen ve kirliliğe yol açan zararlı bitkiler ile atık maddeler dere tabanından arındırılıyor. Ekipler ayrıca, dere yüzeyinde biriken polen tabakasını da temizleyerek görsel kirliliğin önüne geçiyor. Yaz ayları öncesinde çevresel hijyeni artırmayı hedefleyen programın ikinci etabında, dere yatağında bulunan ve haşereler için üreme alanı oluşturan yabani otlar temizlenecek. Yapılan bu bakım ve arındırma işlemleriyle, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte oluşabilecek sinek, haşere ve kötü koku gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA