Altın fiyatları için tüm dünyada yaşanan yükseliş dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği fiyatlarını da etkiledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon hasır bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyat katlanarak 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldi.

Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından Trabzon hasır bileziğine ilginin azaldığını kaydeden Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, “Kuyumcular esnafı olarak 2023 yılı yaz mevsimi düğün sezonu olacağından hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Ancak özellikle Trabzon Hasır Bileziği konusunda beklediğimiz oranda satışlarımız gerçekleşmedi” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN HEM TAHMİN HEM UYARI YAPTILAR

Gram altın fiyatlarının sene başında 1.400 iken şu an 2000 TL sınırına dayandığını anımsatan Ali Yazıcı, fiyatların gelecek 2 yıl içerisinde yüzde 100’e yakın artmasını beklediklerini dile getirerek, “O bakımdan yatırımcı hiç panik içinde olmasın. Gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir. Asla panik havasında olmasın.

Hala daha alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca 1.940 seviyesinde işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamlarda alabilir ancak uzun vadede beklemek suretiyle” dedi. Altının gram fiyatının gelecek yıl 2.300-2.400 TL bandına kadar yükselebileceğini ifade etti.

TRABZON HASIR BİLEZİĞİNDE FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI

Kuyumcu esnafı Zekeriya Tonyalı 2024 için gram altın tahminini 2.500 TL olarak açıkladı. Yatırımcılara ‘altından şaşmayın’ diyerek seslenen Tonyalı şunları söyledi:

“Her zaman altın daha değerlidir. Geçmişle mukayese edilmeyecek kadar altın pahalı. Önceden bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin bandında yapıyorduk şimdi o hasır bilezikler 250 bin, 350 bin civarında oldu. Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştü daha az tercih ediliyor. İşlerimiz her sene daha düştü daha geri geldiğini görüyorum.”

Bir başka kuyumcu esnafı Erhan Şakar da Trabzon hasır bileziği fiyatının kalınlığa göre değiştiğine dikkat çekerek, “2023 yılı altın piyasası yatırımcısını kazandırdı. Yatırım aracı olarak altını tercih edenler üzülmedi.

Gelecek Ocak ayından sonra altının daha da artacağı söyleniyor, dolayısıyla altına yapılan yatırım her zaman kazandırıyor. Hasır bileziğin ortalama kalınlığına göre fiyatı değişiyor. Her sene fiyat neredeyse bir kat artıyor” ifadelerini kullandı.