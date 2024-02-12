Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın içerisinde yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi Vatan Caddesi’nde şüphe üzerine durdurduğu araç içerisinde bulunan B.A. ve N.A. üzerinde arama yaptı.
Araç içerinde 358 gram bonzai bulunurken, B.A.’nın üzerinde ise uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 690 TL paraya el konuldu. Araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: iha