Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülkede birlik, beraberlik ve huzur mesajları veriyor. Ülkede herhangi bir terör örgütüne izin verilmeyeceği yönünde açıklamalar gelirken, başkent Şam’da bugün terör örgütleri protesto edildi.

Emevi Meydanı’nda toplanan Suriyeliler, attıkları sloganlarla terör örgütü PKK/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’ne tepki gösterdi.

Eylemde göstericiler, "PKK, Suriyelilere doğrultulan bir silahtır", "Biz Kuzeydoğu Suriye değil; Rakka, Haseki ve Deyrizoruz", "PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı", "SDG, Esad’dan daha kötü" yazılı pankartlar taşıdı.