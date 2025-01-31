Kastamonu merkez Saraçlar Mahallesi'nde geçen yıl 15 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.T., evlerinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi çıkan tartışmada beylik tabancasıyla öldürdükten sonra teslim oldu.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan E.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kadına ve üstsoy veya altsoydan eşe karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı.

Duruşmada kendisini savunan E.T., "Eşim beni daha öncesinde aldattı. Bunu daha önceki duruşmada mahkemenizde anlattım. Keşke daha önce affetmeseydim, o gün bitirseydim. Olay buraya kadar gelmezdi. Bu adam, 'Eşinin evli olduğunu bilmiyordum' diyor. Kapının önünde tabela var eşimle benim ismimizin yazılı olduğu. Beni tahrik etmediğini söylüyor. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. 'Burçin kim bu? dedim. 'Tanımıyorum' dedi. Burçin'e 3 kez hat aldık. Benim akrabalarımda bile numarası yoktu. Aramayı görünce Ö.F.T.'yi sesli aradım. Şahıs, benim sesimi kadın sesi sandı. Daha sonra görüntülü görüşmeye başladık. Bana yaptığı her şeyi anlattı. Kadın katili olarak canavarca gösterilmek istemiyorum. Ben polis olarak tanımadığım birçok insanı kurtardım. Ben neden bu hale geldim? Bunun da düşünülmesini istiyorum. Üzerime iftira suçlama atılıyor. Bundan sonraki mahkemelere SEGBİS ile katılmak istiyorum. Hep suçlu benmişim gibi beni suçladılar" dedi.

Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.M.F. ise "Burçin ile 2 aylık bir ilişkim vardı. Olay günü Ender T. beni aradı. Daha sonra Burçin, 'Beni kurtar' dedi. 'Vuruldum' dedi. Son arama görüntülüydü. Yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim, silah sesi duydum. 'Burçin oradan kaçın' dedim. Ben, Burçin'in evli olduğunu bilmiyordum, sadece eski eşinin polis olduğunu biliyordum, boşandılar diye biliyordum, hiçbir şekilde evli olduğunu anlamadım" diye konuştu.

Dinlenen diğer tanıkların ardından mahkeme heyeti sanık E.T.'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.