Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, elde ettiği galibiyetle birlikte bu sezon ligde yenilgi yaşamayan 3 takımdan bir tanesi konumunda.

Siyah-beyazlılar, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederken ligin 3. haftasını BAY geçti.

Beşiktaş’ın yanı sıra son iki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray ve Trabzonspor’un da ligde henüz mağlubiyeti bulunmuyor.

62. dakikada Rafa Silva’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muçi’nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

70. dakikada Muçi’nin savunma arkasına pasına hareketlenen Immobile’nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

77. dakikada Boranijasevic’in geri pasında araya giren Muçi'nin, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda Adil’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

90. dakikada Immobile'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Bulut'un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topa kale önünde Ndour vurdu, Slowik meşin yuvarlağı bu kez kornere gönderdi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes (Joao Mario dk. 86), Ernest Muçi, Rafa Silva (Onur Bulut dk. 86), Semih Kılıçsoy (Al-Musrati dk 68), Ciro Immobile

Yedekler: Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme Sitya, Emmanuel Boateng (Melih İbrahimoğlu dk. 74), Riechedly Bazoer (Marko Jevtovic dk. 86), Pedrinho (Louka Prip dk. 66), Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan (Hamidou Keyta dk. 66), Blaz Kramer (Melih Bostan dk. 87)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Alessane Ndao, Ufuk Akyol, Oğulcan Ülgün

Teknik Sorumlu: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Ciro Immobile (dk. 30 pen.), Rafa Silva (dk. 45+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Jonas Svensson (Beşiktaş), Adil Demirbağ, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer, Melih Bostan (Konyaspor)