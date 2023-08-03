Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kimyasal yüklü tırın kupa kısmında yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde facianın önüne geçildi.

Olay, Gebze ilçesi Eskihisar feribot yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kimyasal madde yüklü 54 ADA 925 plakalı DAF marka tırın kupa kısmında yangın çıktı. Sürücü durumu fark edip hemen aracı durdurarak, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü. Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaptı. Sürücünün yangını erken fark etmesiyle facianın önüne geçildi.